日向坂46佐々木久美（29）のファースト写真集「めくる日々」（DONUTS社から3月25日発売）の特典ポスターカットが20日、解禁された。25日午後8時ごろから、公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」で、2回目の写真集発売記念生配信を行うことも発表された。特典ポスターは写真集未掲載カットで、ブルーのビキニ姿で横たわった1枚。Sony Music Shopで、25日午前0時から午後11時59分までに写真集を予約すると、同ポスターが付いて