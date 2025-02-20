元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄さん（29）が2025年2月18日、同日行われたコスメイベントで着用した黒のドレス姿をインスタグラムで披露した。「黒のドレスお似合いです」「美しすぎます」などの声が寄せられている。「香澄さん黒のドレスお似合いです」「スタイル、凄い」セルフコスメにフォーカスを当てたイベント「BEAUTY TASTE TOKYO」に登壇した森さんは18日、「お越しくださった皆様、ありがとうございました」