KAT-TUNの亀梨和也（38）が2月19日、自身のYouTubeチャンネルでYouTuberのはじめしゃちょー（32）から届いた荷物を開封する動画を投稿した。亀梨が公開したのは《【？】亀梨ガチ自宅公開。家に謎の箱が届きました》と題した動画。YouTubeの撮影用に内装した自宅の一室で「はじめしゃちょーから約束の荷物が届きました〜！」と送り状の貼られた段ボールの箱を紹介した。昨年12月29日にはじめしゃちょーのYouTubeチャンネルで配信さ