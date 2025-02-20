意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「ユースクリニック」です。若者たちの心と体を守るために必要な場所。「ユースクリニック」とは、若者がセクシュアルヘルスや体の悩みを医師や看護師に気軽に相談できるところ。「ユース相談室」「街の保健室」とも呼ばれ、保険証不要で無料か一律ワンコイン程度の低価格で利用できます。たとえば性感染症に罹患し