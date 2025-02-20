ルーミーのトップグレード、気になる装備は？トヨタ「ルーミー」は、ダイハツ「トール」のOEM車として販売されたコンパクトハイトワゴンです。2016年11月に初代モデルが発売されて以降、直近では2024年12月に一部改良を実施するなど、改良を重ねて現在に至ります。そんなルーミーですが、最も高価なグレード「カスタムG 4WD」は一体どんなクルマなのでしょうか。トヨタ「ルーミー」最高級グレード「カスタムG 4WD」の気