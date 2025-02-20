美作市の会見 岡山県美作市は、公用車の物損事故についてうその報告をした上、市民に口裏合わせを依頼したとして職員3人を減給処分にしました。 減給10分の1、4カ月の懲戒処分を受けたのは、美作市健康政策課の課長です。課長補佐、係長も減給処分を受けました。 市によりますと2023年8月、別の職員が津山市に出張した際、自分と課長補佐らの弁当を購入しようと弁当店に行き、駐車場で物損事故を起こしました。しかし、