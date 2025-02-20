金曜夜8時からは、「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」【金庫＆遠距離の今＆アレで稼ぐ】を放送。「テレ東プラス」では、2月14日（金）に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバックします。【動画】超老舗酒造の！眠っていたのはお金を扱う帳場…中には何が？リポーターの賀屋壮也（かが屋）がやって来たのは、新潟・新発田市。創業235年の老舗「王紋酒造」に、開かずの金庫が眠っています。依頼主は、16