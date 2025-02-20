いちご狩りのシーズン、名古屋市内のカフェで「デカすぎる」と話題の、いちごパフェがあります。そびえ立つ姿はまるでタワーのよう…巨大パフェへのこだわりを聞きました。名古屋市港区の「ぜんめいや ふる～つ果ふぇ」は、すぐ隣の八百屋さんが手掛けるカフェで、フルーツを使ったパフェが大人気なんです。 中でも冬の時期にしか食べられない、デカすぎるパフェが「いちごツリー」