サッカーJ3の高知ユナイテッドSCが、いよいよ2月23日にホーム開幕戦を迎えます。高知放送では20日と21日の2日間、連続で高知ユナイテッドに注目します。今回は3人の選手にクローズアップし、チームと高知への思いを聞きました。初のJ3に挑む高知ユナイテッドSC。昨シーズンの主力がほとんど残留するも、新たに17人が加入しました。Jクラブとして初めてのユニホームは、昨シーズンに続い