2月27日（木）の「ポケモンデー」当日に公開される完全新作アニメ『カイリューとゆうびんやさん』の予告映像が公開。それにあわせ、本作の製作を手掛けた監督の木村拓と脚本家の七健太郎のインタビューも公開された。＞＞＞ホゲータやイッカネズミ、ウミディグダやウミトリオなどが登場する場面カットをみる！（画像21点）『ポケットモンスター』シリーズは、任天堂が開発した1996年のゲームを起点とするシリーズ。ポケモンと呼ば