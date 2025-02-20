乳がんの一つ『浸潤性小葉がん』に罹り、昨年11月に右胸全摘手術を受け、治療に取り組んでいることを公表しているタレントの梅宮アンナさんが、自身のインスタグラムで抗がん剤投与の10回目を終えたことを知らせました。 【写真を見る】【がん闘病】梅宮アンナさん「10回目の抗がん剤を無事に終え」投与中には「マイマクラ」「ジンジャーブレッド君」で気分を上げるアンナさんは「がんサバイバーの皆様もお疲れ様です」と呼び