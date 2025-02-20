日本人を含む外国人が監禁されているとみられるミャンマー国境地帯の特殊詐欺拠点。JNNは現地で、日本人がいる可能性がある拠点のひとつを突き止めました。現地の状況は今どうなっているのか。タイとミャンマーの国境にいるバンコク支局の村橋記者に中継で伝えてもらいます。後ろに見えるのがミャンマーの詐欺拠点のひとつとされる場所です。リゾートホテルのような建物が並んでいて、手前に見えるクリーム色の建物には中国人のボ