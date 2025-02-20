成績不良を理由に国家試験を受験しないよう指導され精神的苦痛を被ったとして、元学生２人が専門学校「鈴木学園」に慰謝料など各７４万８０００円を求めた訴訟の判決が１９日、静岡地裁であった。酒井智之裁判官は「受験資格は学校側の裁量に任されているものではない」と判断し、２人に各５万５０００円を支払うよう命じた。判決によると、２人は２０２０年３月に実施される柔道整復師の国家試験に出願したが、学校側は卒業に