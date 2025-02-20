ブルペンで投げ込むソフトバンク・杉山＝宮崎3月に強化試合を行う日本代表に初選出されたソフトバンク杉山が20日、ブルペンに入り、今キャンプ最多の約100球を投げた。身長190センチ超の恵まれた体格から投げ込む角度のある直球を磨いており「納得がいくまで投げた。まだまだアピールしないといけない立場」と引き締まった表情で話した。2023年は1軍登板なしに終わったが、昨季は松本裕と並んでチーム最多の50試合に登板し、防