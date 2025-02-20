MLB公式サイトは日本時間20日、今季の各球団開幕戦の予想ラインナップと先発ローテーションを発表しました。今季から佐々木朗希投手が加わったドジャースはすでにロバーツ監督が開幕戦の東京シリーズ第1戦に山本由伸投手、第2戦に佐々木朗希投手を先発させるつもりであることを公表していますが、山本投手が2番手、佐々木投手が4番手の投手に予想されています。打者として出場予定の大谷翔平選手は1番DHと予想。2番にムーキー・ベ