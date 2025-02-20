開幕投手を務めることが発表されたカブス・今永昇太（31）は日本時間20日、報道陣の取材に応じ、日本での開幕戦に向けての思いなどを語った。【写真を見る】今永昇太「彼の特徴ですよね、上手い突っ込みというか」“初戦相手”山本由伸の“先輩イジリ”も落ち着いて対応カブスは19日、球団公式SNSにて3月18日に東京ドームで行われるドジャースとの日本開幕戦で、先発投手は今永に決定したと発表。ド軍の先発は山本由伸（26）が内定