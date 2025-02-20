高輪ゲートウェイシティが来月オープンするなど、再開発が進められている品川・高輪エリア。この地区の道路交通を大きく変える「巨大な橋」の工事現場を独自取材した。建設中の「巨大な橋」は東京の重要な幹線道路として計画が進められている「環状第4号線」の一部。品川・高輪エリアには、東海道新幹線や在来線など20以上の線路が通っていてJRの線路によって東西が分断されている状態だ。「環状4号線」は、品川駅の港南口側から新