横浜市の線路沿いで火事があり、JRの列車が運転を見合わせています。20日午後2時半ごろ、横浜市保土ケ谷区で「住宅前でのり面が燃えている」と119番通報がありました。消防や警察によりますと、線路沿いにある雑草が燃え、ポンプ車など15台が消火活動にあたり、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められました。けが人はいませんでした。JR東日本によりますと、この火事の影響で湘南新宿ラインの新宿駅から南を走る列車と横