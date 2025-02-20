「現場の常識何か変な呼び方」と題し、建築用語を紹介する動画がSNS上で話題を呼んでいる。【写真】「そこの新人、うま持ってきてくれ」「えっ？」動画中で「タケノコ」と紹介されたのは、ステップドリルやスパイラルドリルと呼ばれるもの。また「ねこ」が土などを運ぶ一輪車、「うま」は作業足場や作業台…いわゆる立ち台を指すのだそうだ。こういった用語は地域や個人差によっても異なるようだが、いずれもインパクトの強いも