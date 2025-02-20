子どもに何度「勉強しなさい」と声をかけても、まったく勉強する気配がない…と悩む親御さんもいるのではないでしょうか。一般社団法人 教育デザインラボ代表理事の石田勝紀さんは、1週間のやることを手帳に書き、それが完了したら赤ペンで消すだけという「子ども手帳」の仕組みを考案し、大きな話題になりました。そこで今回は、石田さんの著書『勉強しない子には「1冊の手帳」をあげよう！ パワーアップ完全版』から、一部を抜粋