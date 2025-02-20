古今東西、どこへ行っても“感じの悪いひとこと”を言うのが得意な人はいるもの。イチイチ相手にしていられませんが、「許すまじ！」と怒り心頭になることも……。ママたちが経験した「職場で言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。今回は、初対面の職場の人に話しかけられたときに起こった一件です。初対面にもかかわらず、失礼な発言をする人っていますよね。体験談を寄せてくれた投稿者さんの職場にもいたの