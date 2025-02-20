マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナーでもあるジム・ラトクリフ氏が保有するイギリスの石油化学会社『INEOS』は、トッテナムとのスポンサー契約を早期終了するために協議を行っているという。イギリス『BBC』が伝えた。『INEOS』は、2020年の新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックの最中、トッテナムの手指消毒剤サプライヤーとして公式パートナーとなった。さらに、2022年12月には公式4WDパートナーとなる複数年契約