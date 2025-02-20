女性お笑いコンビ「おかずクラブ」がインスタグラムを更新。東京ディズニーシーを訪れた際のオカリナのファッションを相方のゆいPが激写した。「日に焼けたくないそうで」「ゆいＰだよ！ハハッ！（ミッキーボイス）オカリナさんは絶対に日に焼けたくないそうで、とんでもない格好で園内をうろついてました」と報告。オカリナが楽しみにしていたターキーレッグを「まるで笛を吹くようにしゃぶり尽くしてました」と暴露した。緑