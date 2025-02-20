福岡県警朝倉署は20日、朝倉市に住む男性が商品を購入しようと思い、インターネットで商品を検索して購入手続きを行い、商品代金を支払うも商品が手元に届かず、お金をだまし取られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。