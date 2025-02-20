¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥³¥á¤Î°Û¾ï¹âÃÍ¤¬Â³¤­¡¢À¯ÉÜ¤ÏÈ÷ÃßÊÆ21Ëü¥È¥ó¡Ê½é²ó15Ëü¥È¥ó¡¢¾õ¶·¤ò¤ß¤ÆÄÉ²Ã¡Ë¤ÎÊü½Ð¤ò·èÄê¡£¹¾Æ£ÂóÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï2·î18Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÂç¼ê¥¹ー¥Ñー¤Ë²·Çä¶È¼Ô¤«¤é¥³¥á¤ÎÇäµÑ¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ëÆ°¤­¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡ÖÎ®ÄÌ¤Î³èÀ­²½¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸å¼ê¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿À¯ÉÜ¤Î¤³¤ÎµçÍ¾¤Î°ìºö¤ÏËÜÅö¤Ë¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¡£Á°ÊÔ¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢ÀéÍÕ¸©¤¤¤¹¤ß»Ô¤Î¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¿·Ìî