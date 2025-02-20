コメの価格高騰が止まらない。スーパーに行けば10キロ8000円台という高値のコメが並び、買い控えを迫られる消費者も少なくない。コメの転売ヤーがフリマサイトといったネットなどにも出現し、「令和のコメ騒動」とも揶揄される異常事態に政府は備蓄米21万トンの放出を決めたが、効果のほどは不透明だ。主食を担うコメが、不作でもないのに流通不全に陥り、生産者と消費者を分断している。千葉県にある大規模コメ