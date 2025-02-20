2月21日 発表予定 CONVERSE Japanは、「ちいかわ × CONVERSE」の詳細を2月21日に発表することを明らかにした。 これは2月18日の投稿に関するもの。このポストで「ちいかわ × CONVERSE 2025.2.21」という文言とともに、コンバースのロゴとちいかわたちをデザインした画像を公開していたが、2月21日に詳細な情報が告知されることが明かになった。 2024年12月にもコラボが実施され、この