「歯医者さんに『毎日色々な親知らず抜いてるが、その中でもかなりカワイイ』と言われた私の親知らずを見ていただけないでしょうか」。そんな呼びかけとともに、Xに投稿された1枚の親知らずの写真が話題になっている。投稿者はタケウチ6.0（@s2sy_t）さん。この投稿には、4581.6万回表示、40万件の「いいね！」が届けられ（20日 午後2時30分時点）、反響を呼んでいる。【画像】X上にはタケウチ6.0さんの親知らずを用いた“コラー