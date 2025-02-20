MLB・レッドソックスの吉田正尚選手はフロリダ州フォートマイヤーズのキャンプ地で練習を行いました。昨年10月に右肩の関節唇修復手術を受けている吉田選手。シーズン開幕へ向け調整が行われています。キャッチボールを球団スタッフとフォーム確認をしながら、他の選手より短い20メートルほどの距離で行いました。フライの捕球練習では「マサ」と言われながら7本をこなすと、打撃練習では柵越え1本を含む5セット30本を打ちました。