北京市内に張り出されたアニメ映画「ナタ2」の広告＝20日（共同）【上海共同】中国で公開中の国産アニメ映画「ナタ2」が空前の大ヒットとなっている。1月下旬に公開され、今月18日には米国の「インサイド・ヘッド2」を抜きアニメ映画で世界歴代1位に。興行収入は20日に125億元（約2500億円）を突破した。小説「封神演義」に登場する子どもの神様ナタが主人公の物語。中国では近年、伝統文化を題材にした作品が人気を集めている。