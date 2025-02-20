【機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED】 5月22日 発売予定 価格： 4,950円（通常版/ダウンロード版） 27,500円（特装版） CEROレーティング：A（全年齢対象） バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch/Steam向けバトルアクション「機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERE