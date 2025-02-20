【モデルプレス＝2025/02/20】お笑いトリオ・鬼ヶ島の野田勉が19日、自身のX（旧Twitter）を更新。指定難病「好酸球性副鼻腔炎」であることを報告した。【写真】野田勉が公開した最新ショット◆野田勉、指定難病「好酸球性副鼻腔炎」を公表「ご報告」と題して、野田は「HIKAKINさんが先日発表した指定難病『好酸球性副鼻腔炎』です」と自身の病名について告白。合わせて手術日が決まったことを明かした。YouTuberのHIKAKINは1月19