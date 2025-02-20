【モデルプレス＝2025/02/20】俳優の柳楽優弥が主演を務める『ガンニバル』シーズン2（3月19日〜／ディズニー公式動画配信サービス「Disney+」の「スター」にて配信）より、第2弾追加キャストが解禁された。【写真】柳楽優弥が“堂本剛愛”を熱弁「銀魂」共演で惚れ直す◆「ガンニバル」追加キャスト解禁シーズン2で描かれる、現代と過去に登場する重要人物を演じるキャスト陣が明らかに。後藤家から抜け出したり、輪を乱すような