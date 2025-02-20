【モデルプレス＝2025/02/20】日向坂46の佐々木久美が、1st写真集「めくる日々」（3月25日発売／DONUTS）の発売を記念とし、2月25日20時頃から、2回目のYouTube生配信を行うことが決定。あわせて、配信日予約限定のポストカード絵柄も解禁された。【写真】日向坂46佐々木久美、美スタイル輝く水着姿◆佐々木久美、第2回YouTube生配信決定配信は、日向坂46公式YouTubeチャンネル『日向坂ちゃんねる』で実施。特典として、予約購入者