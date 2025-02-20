2025年8月16日（土）、17（日）に東京と大阪で開催される「サマーソニック2025」の出演者の第一弾発表が行われた。感情を揺さぶる数々の名曲と共に2000年代のロック・シーンを牽引、サマソニと共にキャリアを重ねてき たFALL OUT BOYが満を持してサマソニのヘッドライナーとして帰還する。そして「ヒゲダン」の愛称で知られる様々なジャンルをルーツとした音楽で