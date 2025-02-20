“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のDINO（ディノ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」（毎月第2週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。2月13日（木）の放送では、「TEEN相談室」のコーナーを実施。生徒（リスナー）の悩み相談に、DINOが答えていきました。SEVENTEEN――リスナーからのメッセージ私は受験生なのですが、