佐々木朗希 （c）SANKEI ドジャース 佐々木朗希投手（23）は19日（日本時間20日）、今キャンプ初のライブBPでメジャーの打者と対戦した。 主力のロハス、エドマンを含む打者4人と9打席対戦し、2イニングで27球を投げて2奪三振、1被安打だった。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 佐々木は10時ごろに練習フィールドに出てきてウォーミ