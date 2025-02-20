いよいよ2月23日に高知ユナイテッドSCのホーム開幕戦が開かれます。クラブではいま、行政との支援に関する協議や開幕戦の準備に大忙しです。高知市のたかじょう庁舎で2月20日に開かれていたのは高知ユナイテッドSCに対する財政支援策についての戦略会議で、県や市の担当者や高知ユナイテッドSCの山本志穂美社長などが出席しました。県は新年度当初予算案でクラブへの支援費用として約1億2000万円を計上していて、会ではこの