静岡･島田市内にある太陽光発電所から銅線ケーブルを盗んだとして、5人の外国籍の男が再逮捕されました。窃盗の疑いで再逮捕されたのは、タイ国籍とラオス国籍の男ら計5人です。警察によりますと、5人は2024年9月下旬、島田市にある太陽光発電所から、銅線ケーブル約30本時価600万円相当を盗んだ疑いがもたれています。複数のペンチを使い、太陽光パネルに接続されていた銅線を切り、盗んだということです。また、容疑