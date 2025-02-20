喜茶の日本１号店となった大阪店の外観。（大阪＝新華社配信）【新華社北京2月20日】中国で人気のティードリンクチェーン「喜茶（HEYTEA）」の日本1号店がこのほど、大阪の繁華街・道頓堀の「DOTON PLAZA」にオープンした。約150平方メートルの店内は枯山水の庭園をイメージした内装が施され、にぎやかな都市の中心部にありながら、茶道や座禅を思わせる静寂な空間となっており、伝統と現代が融合した茶文化体験を来店客に提供す