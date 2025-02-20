すでにアジアカップ本戦への出場は決まっているバスケ男子日本代表。 今回は若手を中心に育成も兼ねたメンバーが集結した。 キャプテンを任されたのは三遠ネオフェニックスの吉井で、今合宿の中でホーバスHCのバスケを理解している柱の1人とも言える存在。 さらにファイティングイーグルス名古屋の佐渡原遼と三遠の津屋一球も初招集された。 フィジカルをテーマにアウェーでの2戦をどう戦うのか