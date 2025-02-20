中国塩湖集団傘下の五鉱塩湖生産工場区。（茫崖＝新華社配信）【新華社北京2月20日】中国の中央企業（中央政府が管理する国有企業）で非鉄金属大手の中国五鉱集団はこのほど、同社が53％、青海省国有資産監督管理委員会と省国有資産投資管理が共同で47％出資する中国塩湖工業集団を正式に設立したと発表した。これはリチウム塩など塩湖資源の開発・利用などに関わる「塩湖産業」をめぐり、中央企業と地方国有企業が共同で立ち上