◆米女子プロゴルフツアーホンダＬＰＧＡ第１日（２０日、タイ・サイアムＣＣ＝６６３２ヤード、パー７２）第１ラウンドが終了し、ツアールーキーの岩井明愛（あきえ、ホンダ）は１０バーディー、ボギーなしで回り、大会コースレコードに並ぶ６２をマーク。２位に３打差をつけ単独首位と好発進を切った。２週前のファウンダーズカップ（米フロリダ州）は予選落ち。前週はサウジレディース国際で４７位。タフなスケジュールを