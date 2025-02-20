◆フィギュアスケート▽四大陸選手権第１日（２０日、韓国・ソウル）アイスダンスのリズムダンスが行われ、今月の冬季アジア大会金メダルの「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が６５・００点で８位発進した。昨年１２月の全日本選手権２位の「あずしん」こと田中梓沙、西山真瑚組（オリエンタルバイオ）は５９・８４点で１２位でのスタートとなった。アジア王者として臨んだ吉田、森田組はエネルギッ