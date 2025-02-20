アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/20営業日時点＝ 上海重油 1.43％ 上海ゴム 0.67％ 上海銅 0.49％ 大連ポリエチレン 0.45％ 上海異形鉄筋 0.42％ 大連とうもろこし -0.65％ ＊数値は前日比％