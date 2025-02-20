新年度の当初予算などを審議する高知県議会2月定例会が2月20日に開会しました。一般会計当初予算案は総額約4741億円で、人口減少対策に重点を置いています。新年度の予算案などを審議する県議会2月定例会が20日に開会しました。執行部はコロナ禍を除けば茺田県政で最大規模となる、総額4741億2800万円の新年度一般会計予算案など70議案を提出。提案理由説明に立った茺田知事は、人口減少対策の強化に向けてスマ&#12540