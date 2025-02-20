歌手で俳優の中島健人（30）とシンガー・ソングライターのmilet（ミレイ）が20日、東京・武蔵大学で行われた映画『知らないカノジョ』（28日公開）公開直前トーク＆スペシャルライブイベントに登壇。中島が、映画撮影時にmiletの歌で号泣した出来事を告白した。【写真】中島健人も感動…！主題歌を熱唱したmilet本作は、恋に落ちて8年、喧嘩（けんか）した翌朝、2人が出会わなかった世界になっていた――“もしも”の世界を描