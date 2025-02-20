下請け業者に木型などをおよそ9000個を無償で保管させていたとして、公正取引委員会が勧告。違反対象は過去最多です。公正取引委員会はきょう、水道などで使われるポンプを製造する企業で最大手の「荏原製作所」が、ポンプを量産する際に使う木型や金型などを、下請け企業に無償で保管させていたとして、下請法違反で再発防止と保管費用の支払いを勧告しました。対象となった下請け企業は176社にのぼり、違反認定された木型などの