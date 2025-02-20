【エルサレム＝福島利之】米紙ワシントン・ポストは１９日、トランプ政権がパレスチナ自治政府の治安部隊に対する資金提供を停止したと報じた。米国は自治政府の機能強化のために治安部隊の育成を支援してきたが、資金の停止で自治政府の基盤が一層不安定になる懸念が出ている。米国とパレスチナの高官の話として報じた。米国は２００７年以降、治安部隊支援のために約１１億ドル（約１６６８億円）を自治政府に提供し、訓練な