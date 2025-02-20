マバカ古墳のくびれ部の表面に置かれた葺石＝19日、奈良県天理市初期大和王権を支えた有力者らの墓とされる大和古墳群の一つ「マバカ古墳」（奈良県天理市）で市教育委員会が、くびれ部の表面に置かれた葺石を再発掘し、20日、発表した。全長74メートルの前方後円墳とみられるが、墳丘上に道路が通るなど大きく改変されているため、市教委は「全体像を知る手がかり」としている。大和古墳群には邪馬台国の女王卑弥呼の墓説があ
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